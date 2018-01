Šaľa podporí športovcov dotáciami v celkovej výške 10.000 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Šaľa 17. januára (TASR) – Mesto Šaľa vyčlenilo v tomto roku na dotácie pre športovcov 10.000 eur. Žiadatelia sa o ne môžu so svojimi projektmi uchádzať do 23. februára.Ako informovala radnica, hlavným cieľom udeľovania dotácií je zvýšiť záujem verejnosti o športovanie, a tým podporiť zdravý životný štýl obyvateľov mesta. Magistrát chce týmto krokom prispieť aj k podpore talentovanej mládeže a športu na školách. Zároveň chce pomôcť aj športovcom, ktorí sa podieľajú na prezentácii mesta v národnom i medzinárodnom meradle.Dotácie z mestského rozpočtu je možné čerpať na rozvoj športových a rekreačných aktivít občanov, prípravu športových podujatí, skvalitňovanie športovej prípravy na školách a na budovanie mládežníckej základne v jednotlivých športových odvetviach.Mesto chce okrem toho pomáhať aj pri rozvoji výkonnostného a vrcholového športu a podporovať zlepšenie podmienok pre športové aktivity a regeneráciu obyvateľov i návštevníkov Šale.O podpore v hodnote do 200 eur rozhodne primátor mesta Jozef Belický. Pridelenie dotácií nad 200 eur bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo.