Šaľa zdolala St. Gallen, Považská Bystrica triumfovala nad Hurry-Up

Challenge Cup - prvý zápas osemfinále:



HKM Šaľa - TSV St. Otmar St. Gallen 30:27 (16:14)



Najviac gólov: Šulc 6, Melnyk a Szapu po 5, Polakovič a Krok po 4 - Zdráhala 8, Geisser 6, Kaiser 5. Rozhodovali: Kouz, Žoba (obaja Ukr.), vylúčenia 2:7, 7m hody: 3/2 - 4/4, 1600 divákov

MŠK Považská Bystrica - JMS Hurry-Up 30:19 (12:11)



Najviac gólov: Vallo 8, Š. Macháč a Chudoba po 7, Pupík 6 - Falke 5, Trainavičius 4, Berendsen 3. Rozhodovali: A. Smailagic, S. Smailagic (obaja Švéd.), vylúčenia: 4:3, 7m hody: 2/2 - 2/2, 1200 divákov



Šaľa 18. februára (TASR) - Hádzanári HKM Šaľa vyhrali v sobotňajšom prvom zápase osemfinále Vyzývacieho pohára - Challenge Cupu na domácej palubovke nad švajčiarskym tímom TSV St. Otmar St. Gallen 30:27. Odveta je na programe na budúcu nedeľu 26. februára vo Švajčiarsku.Prvý diel boja o štvrťfinále začali lepšie hostia, ktorí si v 7. minúte vypracovali trojgólový náskok 4:1. Šaľa vyrovnala krok až po štvrťhodine hry gólom na 9:9 a domáci sa o chvíľu neskôr prvýkrát ujali vedenia (12:11). Záver ofenzívne ladeného úvodného dejstva patril slovenskému extraligistovi, ktorý išiel do kabín s dvojgólovým náskokom. Vstup do druhého polčasu patril opäť St. Gallenu, ten vďaka presnému zásahu Zdráhalu otočil skóre na 18:17 vo svoj prospech. Šaľa ale potom zvýšila obrátky a v 43. minúte viedla sľubne 24:20 a neskôr aj 30:24. Záver ale vyznel pre švajčiarsky tím, ktorý sériou troch gólov skorigoval na 27:30 zo svojho pohľadu.Hádzanári MŠK Považská Bystrica triumfovali nad holandským celkom JMS Hurry-Up presvedčivo 30:19. Zverenci trénera Václava Straku si po výborne zvládnutom druhom polčase vytvorili mimoriadne sľubnú východiskovú pozíciu pred odvetou, ktorá sa bude hrať v nedeľu 26. februára v Emmene.Prvý polčas mal vyrovnaný priebeh, domáci mali v zaplnenej hale v úvode mierne navrch a viedli 4:3. Hostia potom otočili skóre na 7:5 vo svoj prospech, no Považská Bystrica odpovedala sériou troch presných zásahov na 8:7 a do polčasovej prestávky si niesla tesný náskok 12:11. Domáci na začiatku druhého dejstva na palubovke jednoznačne dominovali a Vallo v 37. minúte zvýšil už na 18:11 z pohľadu slovenského zástupcu. Štvrťhodinu pred koncom to už po presnom zásahu pivota Šimona Macháča bolo o desať gólov - 24:14 a Vallo vzápätí z rýchleho brejku upravil na 25:14. Holandský tím sa už v závere na výraznú odpoveď nezmohol a v odvete bude musieť doháňať 11-gólové manko.