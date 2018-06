Salah začne zápas na MS proti Uruguaju na lavičke náhradníkov

Egyptský futbalový reprezentant Mohammed Salah. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jekaterinburg 15. júna (TASR) - Futbalový útočník Mohamed Salah začne úvodný duel uruguajskej reprezentácie na MS proti Egyptu (v piatok o 14.00 h) na lavičke náhradníkov. Kanonier FC Liverpool sa už podľa trénera národného tímu Hectora Cupera takmer zotavil zo zranenia ramena, ktoré utrpel v májovom finále Ligy majstrov proti Realu Madrid (1:3), no kouč ho ešte nezaradil do základnej zostavy "faraónov". Informovala o tom agentúra DPA.Rovnako iba na lavičke odštartuje duel egyptský brankár Essam El Hadary. Ak by sa v priebehu MS dostal do hry, stane sa vo veku 45 rokov a 5 mesiacov najstarším hráčom, ktorý kedy zasiahol do zápasu na svetovom šampionáte.