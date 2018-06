Salahov štart v úvodnom zápase Egypta na MS je stále neistý

Mohamed Salah leží zranený na ihrisku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Groznyj 11. júna (TASR) - Štart Mohameda Salaha v piatkovom úvodnom zápase Egypťanov na MS proti futbalistom Uruguaja je stále otázny. Realizačný tím "faraónov" je ochotný s rozhodnutím čakať až do posledných chvíľ.Salah utrpel zranenie ramena vo finálovom zápase Ligy majstrov, v ktorom jeho Liverpool podľahol Realu Madrid 1:3.Najlepší strelec uplynulého ročníka Premier League absolvoval v pondelok iba 30-minútový výklus.povedal tímový doktor Egypťanov Mohamed Abouelela pre agentúru AP.nechal sa počuť výkonný riaditeľ tímu Eihab Leheita.K výprave Egypta sa pripojil aj fyzioterapeut Salahovho zamestnávateľa FC Liverpool. Leheita poprel, že by anglický klub vyvíjal na Egypt tlak, aby Salaha nenasadzovali do zápasu v prípade, že nie je úplne v poriadku.Egypt sa v A-skupine stretne okrem Uruguaja aj s Ruskom a Saudskou Arábiou.