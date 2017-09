Šaľania výťažkom z koncertu podporia bývalého hasiča D. Vyslúžila

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Šaľa 26. septembra (TASR) – Na podporu bývalého hasiča Daniela Vyslúžila pôjde výťažok z nultého ročníka koncertu, ktorý sa uskutoční 14. októbra v Bábkovej sále Mestského kultúrneho strediska v Šali. Predstavia sa na ňom Folklórny súbor Šaľanček, Cris Dance Cris, Pohybová škola Pad, mažoretky Larissa z Veľkého Cetína. Špeciálnym hosťom bude spevák Marián Hudec.S iniciatívou zorganizovať koncert prišla Pohybová škola Pad a poslanec mestského zastupiteľstva Róbert Andráši, ktorí spolupracujú s mestom Šaľa a ďalšími partnermi. Okrem symbolického vstupného môžu návštevníci koncertu prispieť ľubovoľnou sumou do pokladničky, ktorá bude na koncerte k dispozícii.Bývalému hasičovi Danielovi Vyslúžilovi sa zmenil život v polovici augusta 2013. Spolu so svojimi priateľmi sa zabával v jednom zo šalianskych barov, keď vošiel do podniku opitý muž, ktorý sa správal agresívne. Zaútočil na vtedy 33-ročného Daniela a udrel ho do hlavy. Po útoku mladíka, ktorý ovládal bojové umenia, skončil Daniel Vyslúžil v kóme. Lekári mu dávali minimálne šance na prežitie.skonštatoval Andráši.