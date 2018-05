Saldo zahraničného obchodu bolo vo februári 2018 aktívne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 9. mája (TASR) - Vo februári 2018 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 4,5 % na 6,222 miliardy eur a celkový dovoz sa zvýšil o 6,3 % na 6,02 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v hodnote 201,7 milióna eur, teda bolo o 90,7 milióna eur nižšie ako vo februári minulého roku. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v podrobnej správe.Saldo zahraničného obchodu za január a február 2018 bolo aktívne na úrovni 220,1 milióna eur, teda o 337,7 milióna eur nižšie ako za rovnaké obdobie minulého roku.Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (903,8 milióna eur), Talianskom (586,7 milióna eur), Spojeným kráľovstvom (460,1 milióna eur), Francúzskom (379,6 milióna eur), Rakúskom (352,3 milióna eur), Poľskom (329,5 milióna eur), Českou republikou (303 miliónov eur), Španielskom (204,7 milióna eur), Spojenými štátmi americkými (147,4 milióna eur) a Maďarskom (145 miliónov eur).Najväčšie pasívne saldo bolo s Kórejskou republikou (734,7 milióna eur), Čínou (679,6 milióna eur), Ruskou federáciou (485,7 milióna eur), Taiwanom (84,8 milióna eur), Ukrajinou (69,4 milióna eur), Malajziou (60,8 milióna eur), Japonskom (57,8 milióna eur) a Indiou (34,8 milióna eur).Zo SR sa vyviezol tovar v hodnote 12,178 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 sa zvýšil celkový vývoz o 5,7 %.Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 7,3 % - tvoril 87,3 % celkového vývozu SR, a do krajín OECD o 6,4 % - na celkovom vývoze SR sa podieľal 89,6 %.Do SR sa doviezol tovar v hodnote 11,958 miliardy eur, pri medziročnom raste o 9 %.Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti februáru 2017 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 3,6 % - tvoril 64,3 % z celkového dovozu, a z krajín OECD sa znížil o 0,9 % - na celkovom dovoze SR sa podieľal 61,6 %.