Saldo zahraničného obchodu SR bolo za január a február aktívne

Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. mája (TASR) - Saldo zahraničného obchodu SR bolo vo februári 2017 aktívne vo výške 325,2 milióna eur, teda bolo o 64,4 milióna eur nižšie, ako vo februári minulého roku. Saldo zahraničného obchodu za január a február 2017 bolo aktívne v hodnote 598 miliónov eur, teda bolo o 117,8 milióna eur nižšie, ako za rovnaké obdobie minulého roku. Informoval o tom dnes Štatistický úrad (ŠÚ) SR v podrobnej správe.Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (711,7 milióna eur), Spojeným kráľovstvom (544,9 milióna eur), Francúzskom (462 miliónov eur), Poľskom (433,1 milióna eur), Rakúskom (395,2 milióna eur), Českou republikou (303,3 milióna eur), Talianskom (285,9 milióna eur) a Španielskom (204,2 milióna eur).Najväčšie pasívne saldo bolo s Čínou (645,1 milióna eur), Kórejskou republikou (595,5 milióna eur), Ruskou federáciou (399,8 milióna eur), Japonskom a Taiwanom (zhodne 72,2 milióna eur), Malajziou (52,6 milióna eur), Indiou (35,7 milióna eur) a Ukrajinou (34,5 milióna eur).Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 11,523 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 sa zvýšil celkový vývoz o 6,8 %.V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Českej republiky o 3,3 %, Poľska o 3,5 %, Spojeného kráľovstva o 20,2 %, Francúzska o 7,7 %, Rakúska o 17,1 %, Maďarska o 16,8 %, Talianska o 16,7 %, Španielska o 7,4 %, Holandska o 21,9 %, Spojených štátov amerických o 36,4 %, Rumunska o 21,9 % a Ruskej federácie o 39,6 %. Znížil sa vývoz do Nemecka o 5,2 %.Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 6,3 % - tvoril 86 % celkového vývozu SR a do krajín OECD rovnako o 6,3 % - na celkovom vývoze SR sa podieľal 88,8 %.Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 10,925 miliardy eur, pri medziročnom náraste o 8,4 %.Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vzrástol dovoz z Maďarska o 33,8 %, Ruskej federácie o 41,8 %, Kórejskej republiky o 3,3 % a Spojeného kráľovstva o 102,2 %. Poklesol dovoz z Nemecka o 4,5 %, Českej republiky o 8,8 %, Číny o 14,1 %, Poľska o 11,2 %, Francúzska o 7,7 %, Talianska o 6,9 % a Rakúska o 6,8 %.Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2016 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 12 % - tvoril 68,8 % z celkového dovozu a z krajín OECD o 0,9 % - na celkovom dovoze SR sa podieľal 62,5 %.Vo februári 2017 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 3,6 % na 5,949 miliardy eur a celkový dovoz sa zvýšil o 5,1 % na 5,624 miliardy eur.