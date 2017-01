Salmond: Škóti budú do dvoch rokov znovu hlasovať o nezávislosti

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 20. januára (TASR) - Škótsko bude do dvoch rokov opäť hlasovať o svojej nezávislosti vzhľadom na nekompromisné postoje, ktoré zastáva britská premiérka Theresa Mayová ohľadom tzv. brexitu, vyhlásil dnes bývalý škótsky premiér Alex Salmond.Škótsko v referende z roku 2014 odmietlo suverenitu pomerom odovzdaných hlasov 55:45, avšak škótska premiérka Nicola Sturgeonová vyhlásila, že Škóti sú po tom, ako sa vlani v júni vyslovili za zotrvanie svojej krajiny v EÚ, viac naklonení možnosti získať nezávislosť.Sturgeonová predložila sériu návrhov týkajúcich sa pozície Škótska voči centrálnej britskej vláde vrátane možnosti, aby si Škótsko ako súčasť Spojeného kráľovstva zachovalo prepojenie na jednotný trh EÚ.tvrdí Salmond, ktorý pred historickým plebiscitom z roku 2014 stále na čele hnutia za nezávislosť Škótska.dodal Salmond v rozhovore pre stanicu BBC.Mayová tento týždeň vyhlásila, že Británia po svojom odchode z Únie opustí jednotný trh a zavedie imigračné limity. Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že podpora nezávislosti Škótska sa od čias pred referendom o brexite nezmenila. To naznačuje, že Škóti by v ďalšom hlasovaní odtrhnutie odmietli.