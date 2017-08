Salmonelózou sa toto leto u nás nakazilo viac ako 1500 ľudí

Ilustračné foto, salmonelóza Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 19. augusta (TASR) - Počas tohto leta potvrdili lekári salmonelózu u 1545 ľudí. Výskyt ochorenia je podľa hygienikov vyšší práve v priebehu júna, júla a augusta, keď je teplo. Najviac ich ochorelo v Prešovskom kraji (328) a najmenej v Trenčianskom (127). Pre TASR to uviedol Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.Faktorom prenosu bývajú zväčša nedostatočne tepelne spracované jedlá z vajec či hydiny.povedala Jozefína Kaššová z ÚVZ SR. V tomto roku zatiaľ hygienici zaznamenali 153 epidémií salmonelóz.Prenosom nákazy môžu byť okrem hydinového mäsa a vajec aj cukrárenské a lahôdkové výrobky a zmrzlina, ak sú do nich pridávané nedostatočne tepelne spracované vajíčka. Surovina môže byť nakazená už pred spracovaním alebo sa kontaminuje v jeho priebehu, a to nečistými rukami. Podľa hygienikov si treba dať pozor aj na dosku, na ktorej sa surové mäso spracováva. Treba ju potom vydezinfikovať.Aby baktéria salmonela vyvolala salmonelózu, musí sa v potravine rozmnožiť. Prejavy nákazy, napríklad intenzívne črevné problémy, sa dostavia šesť až 72 hodín po konzumácii kontaminovaných potravín.Pred salmonelózou sa možno chrániť dostatočným tepelným upravením a preváraním jedla, správnym skladovaním potravín, čistotou rúk či kuchyne.