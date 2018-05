SALOŇ:Žilinský 5. pluk špeciálneho určenia je výnimočným útvarom OS SR

Na snímke štátny tajomník ministra obrany SR Marián Saloň pri kladení vencov padlým vojakom 5. pluku špeciálneho určenia počas 25. výročia založenia 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline dňa 31. mája 2018. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 31. mája (TASR) – Žilinský 5. pluk špeciálneho určenia je elitným a výnimočným útvarom Ozbrojených síl (OS) SR, ktorý doma aj v zahraničí šíri dobré meno Slovenska. Po slávnostnom nástupe pri príležitosti 25. výročia založenia pluku to vo štvrtok v Žiline povedal štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marián Saloň.Zdôraznil, že príslušníci 5. pluku musia byť psychicky, fyzicky a zdravotne pripravení na 200 percent.povedal Saloň.Podľa náčelníka Generálneho štábu (GŠ) OS SR Daniela Zmeka bude k aktuálnym úlohám žilinského 5. pluku patriť transformácia v operácii v Afganistane.uviedol náčelník Generálneho štábu OS SR.Od marca 2017 je veliteľom 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline plukovník Miroslav Gardlo, dovtedajší náčelník odboru síl špeciálneho určenia GŠ OS SR, ktorý vo funkcii nahradil plukovníka Ľubomíra Šeba.doplnil Gardlo.Po slávnostnom nástupe si pri Pamätníku vojakom Síl pre špeciálne operácie uctili pietnym aktom pamiatku kapitána Edmunda Makovníka a rotmajstra Patrika Fraštiu. Príslušníci 5. pluku špeciálneho určenia prišli o život spolu s kapitánom amerického letectva Davidom Lyonom 27. decembra 2013 pri samovražednom útoku na vojenský konvoj v Afganistane.Prvá etapa fungovania 5. pluku špeciálneho určenia bola do roku 2002, keď cvičil vojakov základnej služby. Druhá etapa nastala, keď sa po ich odchode stal útvar profesionálnym. Medzi kľúčové udalosti pluku patrí nasadenie v operáciách Iracká sloboda v Iraku, Althea v Bosne a Hercegovine a ISAF v Afganistane, kde prvýkrát plnil úlohy Síl pre špeciálne operácie.Žilinský špeciálny pluk je nástupcom 3. špeciálneho odriadu, na ktorého vytvorenie vyčlenili materiálne prostriedky v rámci delenia bývalej Československej armády. Na základe rozkazu veliteľa Armády SR prevzal 4. januára 1993 velenie nad 3. špeciálnym odriadom plukovník Jozef Tuček a 1. mája 1993 bol rozhodnutím veliteľa Armády SR 3. špeciálny odriad začlenený do systému bojovej pohotovosti. Rozkazom ministra obrany SR bol 22. augusta 1994 útvaru priznaný čestný názov. K 1. októbru 1995 bol útvar reorganizovaný a premenovaný na 5. pluk špeciálneho určenia. V januári 1997 bola útvaru ako prvému v histórii Armády SR, rozkazom prezidenta SR, prepožičaná bojová zástava. Od 1. októbra 2001 bol 5. pluk špeciálneho určenia reorganizovaný a profesionalizovaný na 85 percent, od roku 2002 je pluk plne profesionalizovaný.