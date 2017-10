Salt Lake City uvažuje o kandidatúre na ZOH 2026 alebo 2030

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Salt Lake City 17. októbra (TASR) - V Salt Lake City zriadili komisiu, ktorá rozhodne, či sa americké mesto bude uchádzať o usporiadanie zimných olympijských hier 2026 alebo 2030. Skladá sa z volených predstaviteľov, obchodníkov a kľúčových členov organizačného výboru z roku 2002, keď sa tam ZOH konali po prvý raz.Metropola Utahu sa môže stať po rakúskom Innsbrucku, švajčiarskom St. Moritzi a Lake Placid celosvetovo tretím a druhým americkým dvojnásobným dejiskom ZOH. Práve Innsbruck sa minulý týždeň rozhodol nekandidovať na rok 2026. Aj Salt Lake City by podľa vedúceho komisie Larryho Probsta viac svedčal rok 2030, keďže o dva roky skôr sa v Los Angeles uskutočnia OH. Rovnaká krajina neorganizovala za sebou idúce hry od medzivojnového obdobia (Francúzsko 1924, USA 1932, Nemecko 1936). Medzinárodný olympijský výbor (MOV) však aj nedávnym pridelením OH 2024, resp. 2028 Parížu a Los Angeles naraz ukázal naklonenosť zmenám.Olympijský výbor USA (USOC) má na výber uchádzača čas do marca, záujem prejavili tiež Denver v Colorade a Reno v Nevade. Komisia chce vedeniu štátu Utah poskytnúť odporúčanie, či zabojovať alebo nie, do 1. februára. Salt Lake City deklarovalo od roku 2012, že je pripravené opätovne hostiť zimné olympijské hry a využiť zrenovované a vylepšené športoviská z roku 2002. Informovala o tom agentúra AP.