Salvádorčania Romero a Ceren pohrýzli na Gold Cupe súpera

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miami Beach 23. júla (TASR) - Obranca salvádorskej futbalovej reprezentácie Henry Romero dostal šesťzápasový dištanc za uhryznutie protihráča v zápase CONCACAF Gold Cupu v USA. Jeho spoluhráč Darwin Ceren si za rovnaký prehrešok nezahrá v troch súťažných dueloch národného tímu.Disciplinárna komisia CONCACAF oboch hráčov potrestala za incidenty vo štvrťfinálovom súboji s domácimi Spojenými štátmi americkými, v ktorom Salvádor prehral 0:2 a s turnajom sa rozlúčil. Romero v druhom polčase počas strkanice pred bránkou pred zahratím rohového kopu zozadu pohrýzol Jozyho Altidorea do ramena a ešte ho uštipol do bradavky. Stredopoliar Ceren v podobnej situácii pohrýzol do ramena Omara Gonzaleza. Rozhodca si to v zápase nevšimol, no disciplinárka obe situácie preskúmala a previnilcov potrestala "za nešportové správanie". Informovala o tom agentúra AP.Obaja hráči dostali miernejšie tresty, než si v minulosti vyslúžil za podobné previnenie uruguajský reprezentant Luis Suarez. Útočník FC Barcelona dostal desaťzápasový dištanc za to, že na MS 2014 v zápase s Talianskom pohrýzol obrancu Giorgia Chielliniho. Už predtým si pritom odpykal na klubovej úrovni trest zákazu štartu v siedmich zápasoch v čase, keď obliekal dres Ajaxu Amsterdam.