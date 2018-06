Salvini: Francúzsko by malo prijímať migrantov podľa mechanizmu EÚ

Na archívnej snímke Matteo Salvini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 13. júna (TASR) - Taliansko vyzvalo v stredu Francúzsko, aby prijímalo migrantov tak, ako sa zaviazalo podľa mechanizmu Európskej únie o ich prerozdeľovaní z roku 2015. Obvinilo tiež Francúzsko z vrátenia približne 10.000 migrantov zo severotalianskych hraníc, informovala agentúra AP.Taliansky minister vnútra Matteo Salvini v prejave v parlamente odsúdil kritiku zo strany Francúzska, ktorému sa nepáčilo, že Rím nepovolil zakotviť humanitárnej lodi Acquarius so stovkami migrantov v talianskom prístave. Salvini žiadal ospravedlnenie od francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý obvinil Taliansko z cynického a nezodpovedného správania.Zároveň pohrozil, že ak sa francúzska vláda neospravedlní, piatkový taliansko-francúzsky summit v Paríži by mohol byť zrušený.Podľa šéfa talianskeho rezortu vnútra sa Francúzsko zaviazalo prijať 9816 migrantov na základe prerozdeľovacieho mechanizmu. Ten mal uľahčiť situáciu krajinám na hraniciach EÚ, ktoré boli pod tlakom prílevu uchádzačov o azyl. Tento mechanizmus však doteraz nefunguje, poznamenala AP.Podľa Salviniho Francúzsko prijalo za tri roky iba 640 ľudí.dodal.Plavidlo Aquarius, ktoré patrí humanitárnej organizácii SOS Méditerranée a vezie 629 utečencov, pokračovalo v stredu vo svojej plavbe smerom na západ do španielskeho prístavu Valencia, kam bolo presmerované po tom, čo mu Taliansko a Malta zakázali zakotviť vo svojich prístavoch. Vo Valencii by mala loď zakotviť v sobotu.