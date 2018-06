Salvini: Lode s migrantmi môžu zabudnúť, že zakotvia v Taliansku

Na archívnej snímke Matteo Salvini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 23. júna (TASR) - Humanitárne organizácie môžu "zabudnúť" na to, že ich plavidlá s migrantmi sa dostanú do talianskych prístavov. Vyplýva to zo sobotňajšieho vyjadrenia talianskeho ministra vnútra a vicepremiéra Mattea Salviniho, o ktorom informovala agentúra DPA.uviedol na Facebooku šéf talianskeho rezortu vnútra a zdôraznil, že má v záujmeSalvini totiž vo štvrtok oznámil, že humanitárnej lodi nemeckej mimovládnej organizácie Mission Lifeline, ktorá v líbyjských vodách tento týždeň zachránila 224 migrantov, nedovolí zakotviť v Taliansku.Doplnil, že tento zákaz sa viaže aj na francúzsko-nemecko-taliansku humanitárnu organizáciu SOS Mediterranée, španielsku mimovládnu organizáciu Proactiva Open Arms a nemecké organizácie Sea-Eye a Sea-Watch, ktorých lode sa nachádzajú v Stredozemnom mori alebo sú zakotvené na Malte.Ako dodala DPA, Salvini, líder pravicovej strany Liga Severu (LN), humanitárne organizácie obviňuje, že sa spolčujú s prevádzačmi a profitujú na nelegálnej migrácii. Tieto obvinenia však nie sú potvrdené a mimovládne organizácie ich rázne odmietajú.Niekoľko hodín predtým SOS Mediterranée vyzvala vlády členských štátov Európskej únie, aby migrantov zachránených v Stredozemnom mori dostali do bezpečia, upozornila DPA.uviedla humanitárna organizácia.