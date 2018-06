Salvini na Sicílii: Tento ostrov už nebude utečeneckým táborom Európy

Na snímke Matteo Salvini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 3. júna (TASR) - Taliansky minister vnútra Matteo Salvini v nedeľu počas návštevy na Sicílii vyhlásil, že tento najväčší taliansky ostrov už nebude. Informovala o tom spravodajská stanica BBC.Salvini z euroskeptickej Ligy Severu (LN) navštívil v nedeľu juhotaliansky ostrov Sicília, ktorý už mesiace čelí náporu ilegálnych prisťahovalcov. Ako pripomenula agentúra AP, návšteva Salviniho sa uskutočnila týždeň pred komunálnymi voľbami na tomto ostrove.Počas návštevy Salvini vyhlásil, že zastaví prúd migrantov, ktorí na juh Talianska prúdia zo severnej Afriky.Dodal, že podľa jeho názoru najlepší spôsob, ako zachrániť týchto ľudí, je zabrániť im nastúpiť do člnov vo východiskovom mieste.Uviedol tiež, že Taliansko potrebuje deportačné centrá: z krajiny chce totiž deportovať viac ako pol milióna prisťahovalcov, ktorí nemajú potrebné doklady a ktorí by pred núteným odchodom z Talianska boli sústreďovaní do deportačných centier.Salvini navštívil na Sicílii aj registračné centrum pre imigrantov v meste Pozzallo na juhu ostrova. Práve v tomto meste, ako aj v prístavoch Augusta, Catania, Messina na východnom pobreží sa prakticky každý deň vyloďujú stále nové skupiny ilegálnych prisťahovalcov. Často ich privážajú hliadkovacie vojenské lode či plavidlá humanitárnych organizácie, ktoré na mori zachraňujú pasažierov vratkých prevádzačských lodí a člnov.Salvini v sobotu vo svojom prejave v Miláne na Sicíliu odkázal, že. Zdôraznil tiež, že, čím mal na mysli mimovládne organizácie, ktoré na mori zachraňujú imigrantov, ale Salvini ich obviňuje, že konajú v súčinnosti s prevádzačmi.Za posledný rok sa Taliansku aj vďaka kontroverznej dohode s Líbyou podarilo znížiť počty migrantov pristávajúcich pri jej brehoch, ale aj tak bolo tento rok zaregistrovaných 13.500 novopríchodzích. Ilegálne prisťahovalectvo sa stalo hlavnou témou kampane pred poslednými parlamentných voľbami, ktorých LN zaznamenala nebývalý úspech.