SAMO by chcelo žiakom umožniť prestup na duálne vzdelávanie skôr

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. augusta (TASR) – Umožniť študentovi prestúpiť v druhom ročníku z klasickej formy štúdia na duálny systém vzdelávania – takúto zmenu by chcela do legislatívy presadiť Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO). Členovia aliancie podporujú formu duálneho vzdelávania na školách a vychovávajú si takto zamestnancov v oblasti obchodu.V súčasnosti sa totiž musí žiak rozhodnúť ešte na základnej škole, ak chce študovať na strednej škole duálnym spôsobom.opísal na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave Marcel Blaščák zo SAMO.Žiaci podľa neho nemajú napríklad informácie o tom, že sa v danom meste dá vôbec študovať duálnym spôsobom aj obchod, prípadne nevedia o výhodách, ktoré im takáto forma štúdia prináša.doplnil Blaščák.V prípade, že by podľa súčasného zákona o odbornom vzdelávaní a príprave chceli v druhom ročníku žiaci prestúpiť do duálneho systému, museli by začať od prvého ročníka a teda opakovať ročník. Práve toto by chcelo SAMO v zákone zmeniť.avizoval Blaščák.Aj riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave Tatiana Mókosová doplnila, že žiaci o takéto prestupy záujem majú. Často už v septembri či októbri, keď začnú chodiť do klasickej triedy a vidia výhody susednej duálnej triedy. Upozornila však aj na druhú stránku veci. A teda, ak by žiaci prestúpili z klasickej triedy do duálnej, pri poklese žiakov pod 17 v obyčajnej triede, by ju musela riaditeľka školy podľa súčasných pravidiel zrušiť.konštatovala.SAMO pritom zdôraznilo výhody duálneho vzdelávania žiakov v oblasti obchodu.vyčíslila predsedníčka aliancie Katarína Fašiangová.V súčasnosti podľa jej slov dokáže 176 certifikovaných predajní členov SAMO poskytnúť vzdelanie a následne aj prácu 550 študentom stredných odborných škôl. Od septembra pritom bude podľa Fašiangovej v triedach na 12 odborných školách po celom Slovensku študovať 16 žiakov tretieho ročníka, 34 žiakov druhého ročníka a do prvých ročníkov je prijatých spolu 64 žiakov.Členmi SAMO sú obchody Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco.