SAMO: Pre 47 % Slovákov je pri nákupe potravín najdôležitejšia kvalita

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. apríla (TASR) - Pre 47 % slovenských spotrebiteľov je pri nákupe potravín, drogérie a kozmetiky najdôležitejšia kvalita, pre 26 % cena a pre 10 % krajina pôvodu. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu, ktorý pre Slovenskú alianciu moderného obchodu (SAMO) vypracovala agentúra GfK. Prieskum sa uskutočnil v období 9. až 13. februára na vzorke 1000 respondentov starších ako 18 rokov.Podľa prieskumu viac ako polovica spotrebiteľov si myslí, že kvalita slovenských potravín sa určite (6 %) alebo skôr (49 %) zlepšuje. Slovenskí spotrebitelia uprednostňujú potraviny zo Slovenska najmä v kategóriách čerstvých potravín.Sortiment slovenských výrobkov na pultoch obchodných spoločností združených v SAMO sa podľa združenia neustále rozširuje. Obchodné reťazce vyvíjajú rôzne programy, aby mohli domáci výrobcovia, aj malí a strední, jednoduchšie dodávať tovar na pulty veľkých sietí.priblížila predsedníčka SAMO Katarína Fašiangová.V súčasnosti už podľa nej nie je výnimkou, že lokálni výrobcovia medu, mliečnych výrobkov, pečiva, parených buchiet či čerstvých štiav, ktorí sú schopní naplniť dopyt len v obmedzenom množstve obchodov, dodávajú svoje produkty len do prevádzok vo svojom najbližšom okolí. Reťazce tak odpovedajú na záujem spotrebiteľov o čerstvé a kvalitné potraviny z domáceho prostredia.Najväčšie zastúpenie slovenských potravín na pultoch reťazcov majú podľa Fašiangovej výrobky z cukrovarníckeho, hydinárskeho, mliekarenského, pivovarníckeho a vinárskeho priemyslu. Ale aj mlynského, pekárskeho a cukrárskeho priemyslu a týka sa to aj medu, lahôdok a chladeného, baleného hotového jedlá.Aliancia je presvedčená o tom, že podporné aktivity reťazcov našli u slovenských výrobcov aj spotrebiteľov odozvu.vyčíslila Fašiangová.Na pulty obchodných reťazcov združených v SAMO ide podľa Fašiangovej aj produkcia slovenských poľnohospodárov.dodala Fašiangová.