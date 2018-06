Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. júna (TASR) - Samoobslužný predaj zábavnej pyrotechniky by mal byť zakázaný. Počíta s tým pozmeňujúci návrh poslanca Petra Antala (Most-Híd) k jeho vlastnej novele zákona o výbušninách. Po novom, ak by si v obchode zákazník chcel kúpiť pyrotechniku, hneď, ako mu ju predávajúci – kvalifikovaná osoba odovzdá, musel by ju zaplatiť.Antal zmenu vysvetľuje tým, že dnes, keď zákazník vezme v obchode pyrotechniku, kým sa dostane k pokladni, môže si to rozmyslieť a nechá tento tovar hocikde v predajni, teda aj na miestach, kam nepatrí. Pyrotechnika sa takto môže podľa neho dostať aj do rúk deťom. Zmena zákona tomu má zabrániť.Samotnou novelou chce Most-Híd obmedziť používanie zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3 na obdobie počas osláv Nového roka. Právna norma má obmedziť aj predaj tejto pyrotechniky na zákonom dané obdobie.povedal na tlačovej konferencii v parlamente Antal.Pyrotechniku bude možné podľa neho predávať iba v zákonom vymedzenom čase.uviedol predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák. Zmenu zákona predložili poslanci preto, že súčasný stav podľa nich neposkytuje dostatočnú ochranu.uvádzajú poslanci. Dochádza k tomu podľa nich kedykoľvek cez rok.Aby zmena zákona nebola príliš tvrdá, poslanci ponechávajú obciam možnosť povoliť výnimku a dovoliť použiť zábavnú pyrotechniku kategórie F2 a F3 aj v období počas roka. Za porušenie zákona navrhujú prísnejšie sankcie a to až do výšky 1600 eur. O právnej norme by mal parlament rozhodnúť v pondelok.