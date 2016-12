Šamorín sa uchádza o usporiadanie Svetových jazdeckých hier 2022

Nový jazdecký areál v Šamoríne. Foto: Elements Resort Foto: Elements Resort

Šamorín 22. decembra (TASR) - O usporiadanie FEI Svetových jazdeckých hier v roku 2022 prejavil záujem areál x-bionic® sphere v Šamoríne. Okrem neho sa o organizáciu prestížneho podujatia usiluje americký Lexington.uviedol prezident Medzinárodnej jazdeckej federácie (FEI) Ingmar De Vos.citovala de Vosa oficiálna tlačová správa šamorínskych organizátorov.Nasledujúca fáza v procese rozhodovania o organizovaní Svetových jazdeckých hier v roku 2022 bude zahŕňať návštevy týchto dvoch miest v období medzi januárom a májom 2017. V júni 2017 by mali obaja záujemcovia predložiť kompletnú kandidatúru. V treťom štvrťroku 2017 budú mať kandidáti formálne prezentácie pred hodnotiacou komisiou FEI, pričom konečné rozhodnutie o pridelení hier prijme grémium FEI v novembri 2017. Multifunkčný rezort x-bionic® sphere sa tak bude uchádzať o najprestížnejšie podujatie v konskom svete.povedal autor myšlienky x-bionic® sphere Mario Hoffmann.FEI Svetové jazdecké hry sa konajú raz za štyri roky v polovici olympijského cyklu a spájajú osem svetových šampionátov počas jednej udalosti. FEI disciplíny – preteky v skoku na koni, drezúra, para-drezúra, všestranná spôsobilosť, záprahy, vytrvalostné jazdenie, voltíž a reining – sú všetky zahrnuté do súťažného harmonogramu. Prvé FEI Svetové jazdecké hry sa konali v Štokholme v roku 1990. Odvtedy sa Hry konali v Haagu v roku 1994, v Ríme 1998, v Jereze v roku 2002 a v Aachene v roku 2006. Prvé Hry, ktoré sa konali mimo Európy boli Alltech FEI Svetové jazdecké hry v Kentucky (USA) 2010. Hry sa vrátili do Európy v roku 2014 na podujatí Alltech FEI Svetové jazdecké hry v Normandii (FRA). FEI Svetové jazdecké hry 2018 sa budú konať v Tryone v Medzinárodnom jazdeckom centre v Severnej Karolíne (USA) od 10. do 23. septembra 2018.