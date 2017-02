Samospráva Poruby chce vybudovať novú sústavu verejného osvetlenia

Ilustračné foto. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Poruba 7. februára (TASR) - Samospráva Poruby v okrese Prievidza chce na území obce vybudovať novú sústavu verejného osvetlenia. Na dodávateľa prác, ktorý by mal zabezpečiť aj jej prevádzku vrátane dodávky elektriny, vyhlásila verejnú súťaž. Náklady na realizáciu investície odhadla na 150.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).Ako vyplýva z oznámenia, ktoré obec uverejnila vo vestníku verejného obstarávania, nová sústava verejného osvetlenia má mať režim astronomického stmievania, pričom v obci by malo pribudnúť dovedna 126 kusov externých svietidiel a dva kusy rozvádzačov.Záujemcovia o realizáciu diela môžu svoje ponuky predkladať do 27. februára, kritériom pre výber víťaza súťaže je najnižšia cena. Investíciu bude obec hradiť zo svojich zdrojov. Komplexné služby spojené s verejným osvetlením by mal vybraný dodávateľ zabezpečovať 15 rokov.