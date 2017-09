SAMOSPRÁVA: Pozemky pod Family parkom budú stále majetkom kraja

Pohľad na bratislavský Nový most, na snímke v pozadí je sídlisko Petržalka. Foto: TASR/Oliver Paul Foto: TASR/Oliver Paul

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. septembra (TASR) – Takmer deväťhektárové pozemky v bratislavskej Petržalke, na ktorých by mal v budúcnosti vyrásť Family park, sú a stále budú patriť Bratislavskému samosprávnemu kraju (BSK).uviedla pre TASR hovorkyňa BSK Lucia Forman. Reagovala tak na dnešné vyjadrenia bratislavského krajského poslanca a zároveň kandidáta na predsedu BSK v nachádzajúcich novembrových voľbách Rudolfa Kusého.Ten sa totiž obáva, že pozemok by sa mal po skončení medzinárodnej verejnej súťaže na vybudovanie a prevádzkovanie rodinného parku zábavno-náučného charakteru dostať do rúk súkromného investora.skonštatoval Kusý, ktorý s takýmto riešením zásadne nesúhlasí.Kraj však na margo toho opätovne zdôrazňuje, že pozemky budú naďalej v jeho vlastníctve. Zopakoval tak svoje vyjadrenia z júla, keď Kusý prvýkrát vyzval jeho súčasné vedenie, aby súťaž zrušil. Dnes v tejto súvislosti Kusý vyhlásil, že ak vyhrá jesenné krajské voľby, škandalóznu súťaž zruší.podotkla Forman.Kusý síce priznáva, že s krajskými poslancami predmetný materiál schvaľoval, zdôrazňuje však, že dlhé roky sa nič nedialo a je podľa neho nepredstaviteľné, že kraj začal o Family parku informovať len niekoľko mesiacov pred voľbami. Sám však pripustil, že táto nečinnosť kraja bola dôvodom, prečo pred dvomi mesiacmi prišiel sám s návrhom vybudovať tu na základe participácie s občanmi Park športu a oddychu.Kraj však súťaž na Family park, ktorú vyhlásil 21. júla, zrušiť neplánuje a dnes zároveň informoval, že predlžuje termín na predkladanie ponúk na koncesionára. Podklady a analýzy sú verejne dostupné na webovej stránke kraja.uviedla Forman. Následne by mala zasadnúť komisia poslancov, odborníkov a architektov, ktorá predloží návrh bratislavskému krajskému zastupiteľstvu, a to rozhodne.Pozemok s rozlohou takmer deväť hektárov na konci Petržalky kúpil BSK v roku 2008 za vtedajších 287 miliónov korún (približne 9,5 milióna eur). V minulosti sa na ňom uvažovalo s viacerými, nakoniec nezrealizovanými projektmi, napr. Danube Arenou. Lokalita je aj v územnom pláne mesta definovaná ako územie pre šport.