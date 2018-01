Samosprávy kritizujú plán zvyšovania poplatkov za skládkovanie odpadov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. januára (TASR) – Mestá a obce kritizujú plány ministerstva životného prostredia zvýšiť poplatky za skládkovanie odpadu. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) takýto krok dlhodobo odmieta. Poplatok vníma najmä ako dodatočný daňový odvod štátu od obcí a zaťaženie občanov.uviedol výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány.Samosprávy rovnako žiadajú, aby sa príprava legislatívy zosúladila s plánovanou novelou zákona o odpadoch. Tiež chcú explicitne zadefinovať spôsob, rozsah a podmienky spravovania poplatku za uloženie odpadu. Podľa Turčányho je nesystémové, že poplatok by mal byť príjmom štátneho Environmentálneho fondu.ZMOS žiada, aby v prípade, keď poplatok zostane príjmom envirofondu, bola z jeho strany zabezpečená plošná podpora miest a obcí tak, že sa väčšia časť príjmov fondu z poplatkov použije aj na podporu prevádzkových nákladov triedeného zberu a zhodnocovania komunálnych odpadov, a to formou poskytovania nárokovateľného paušálneho príspevku.zhrnul Turčány.Poplatky za skládkovanie odpadu sa majú od roku 2019 zvýšiť. Navrhuje to ministerstvo životného prostredia v novom zákone o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Cieľom je znevýhodniť skládkovanie odpadov, ktoré je posledné v hierarchii odpadového hospodárstva. Sadzba poplatku za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov má závisieť od úrovne vytriedenia komunálnych odpadov.Účinnosť zákona, ktorý bude musieť ešte prerokovať vláda aj parlament, je navrhnutá od januára 2019.