Samosprávy môžu opäť žiadať o financie na komunitné centrá

Bratislava 26. mája (TASR) – Samosprávy a mimovládne organizácie môžu žiadať o finančné prostriedky na výstavbu nových komunitných centier, ako aj modernizáciu a rekonštrukciu existujúcich. Získať ich môžu prostredníctvom výzvy, ktorú dnes vyhlásilo Ministerstvo vnútra (MV) SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ). Na projekty je z Európskej únie vyčlenená suma 15.807.037 eur.Žiadosti o finančný príspevok môžu predkladať mimovládne organizácie a 919 miest a obcí, na území ktorých žije rómska komunita a sú identifikované v Atlase rómskych komunít, oznámilo podrobnosti ministerstvo. Výnimkou sú organizácie a samosprávy v Bratislavskom kraji. V rámci prvého hodnotiaceho kola možno žiadosti posielať do konca novembra 2017.Okrem výstavby nových komunitných centier, modernizácie a prestavby exitujúcich je výzva určená aj pre prestavbu objektov, v ktorých môžu byť následne komunitné centrá zriadené. Projekty financuje Európsky fond regionálneho rozvoja, spolufinancované budú zo štátneho rozpočtu a tiež zdrojov samotného prijímateľa. Dôraz by sa mal klásť na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov a sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní.Komunitám sa má dostať pomoc v podobe podpory ich fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie. Podľa generálnej riaditeľky sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adely Daniškovej má byť výsledkom projektov zvýšená kvalita životných podmienok obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít, ako aj zlepšenie poskytovania sociálnych služieb zameraných na zvýšenie ich zamestnateľnosti.Komunitné centrá sú z pohľadu ministerstva pre marginalizované, a teda znevýhodňované rómske komunity kľúčovým miestom pre ich začleňovanie do spoločnosti. To sa deje prostredníctvom riešenia ich každodenných problémov a vyhľadávania trvalých riešení.vysvetlila riaditeľka odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít Lucia Rozkopálová. Komunitné centrá podľa nej poskytujú komplexné sociálne služby, spájajú a utužujú celú komunitu v obci.Súčasný výzva je v poradí už druhou. Prvú výzvu zameranú na výstavbu, modernizáciu a prestavbu komunitných centier vyhlásil rezort vnútra 18. júla 2016. Celkom 16 žiadateľov sa v prvom kole uchádzalo o nenávratný finančný príspevok v sume 3,25 milióna eur. Schválených bolo sedem projektov, ktoré sú podľa informácie ministerstva k dnešnému dňu zazmluvnené celkovou sumou 1,13 milióna eur. V rámci druhého hodnotiaceho kola bolo predložených 40 žiadostí, ktoré sú v procese schvaľovania.