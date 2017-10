Samosprávy rozhodujú aj o tom, aké stredné školy budú v kraji

Ilustračné foto Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. októbra (TASR) – Medzi kompetencie vyšších územných celkov (VÚC) je starostlivosť o stredné školy. Samosprávne kraje a ľudia, ktorí ich vedú, tak rozhodujú nielen o zmenách v sieti stredných škôl, ale určujú aj to, koľko prvých tried sa na stredných školách v kraji otvorí, bez ohľadu na to, či ide o štátne, cirkevné, alebo súkromné zariadenia.doplňuje odborník na samosprávu Michal Kaliňák. Kraje takisto spolupracujú pri vykonávaní kontroly hospodárenia týchto zariadení. Zabezpečujú stravovanie a ubytovanie žiakov.Kaliňák pripomenul, že v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov sú gymnázia, stredné odborné školy, konzervatória, spojené školy, jazykové školy, školské internáty aj osemročné gymnázia.upozornil.dodal.