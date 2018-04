Anna Ghannamová, archívna snímka. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 11. apríla (TASR) - Samosprávy si neplnia povinnosti voči odkázaným občanom. Uviedla to na brífingu po stredajšom valnom zhromaždení Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb (APSS) v SR jej predsedníčka Anna Ghannamová. APSS podľa nej vyzýva Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ako aj samotné mestá a obce, aby si začali okamžite plniť svojej povinnosti voči odkázaným občanom a nediskriminovali prijímateľov sociálnych služieb u neverejných poskytovateľov.Zdôraznila, že APSS SR vo výzve vyjadruje znepokojenie nad reakciami mnohých miest a obcí SR, ktoré odmietli počas prvého štvrťroka 2018 prispieť svojim občanom finančným príspevkom na prevádzku pre poskytovateľa sociálnej služby, ktorého si občan vybral, a to napriek tomu, že novela zákona 448 z roku 2008 o sociálnych službách túto povinnosť mestám a obciam od 1. januára 2018 dôrazne pripomína.priblížila.Obce a mestá podľa Ghannamovej väčšinou odpovedali s podivnými dôvodmi, že žiaden finančný príspevok na prijímateľa sociálnej služby nebudú priplácať. Jedni podľa nej dôvodili, že žiadosť im bola poslaná veľmi zavčasu a ešte nebola v platnosti táto novela zákona o sociálnych službách. Iní odpovedali, že žiadosť bola zaslaná neskoro a už mali schválený rozpočet na rok 2018. Neprijateľný je podľa nej najmä argument niektorých miest a obcí odvolávajúcich sa na paragraf 75 zákona o sociálnych službách, ktorý zneužívajú na argumentáciu, žeOkrem výzvy pre ZMOS, obce a mestá zverejnila APSS SR aj otvorený list šéfovi Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Jánovi Richterovi (Smer-SD). Medzi prioritné požiadavky listu patrí žiadosť o osobitnú výzvu ministra mestám a obciam, aby rešpektovali zákon a zazmluvnili všetkých poskytovateľov sociálnych služieb, ktorých si občania na zabezpečenie služby vybrali.Druhou prioritou v otvorenom liste je žiadosť o mimoriadnu dotáciu nielen pre denné stacionáre, ktorým hrozí v dôsledku nového financovania zánik, ale aj mimoriadna dotácia pre ostatných neverejných poskytovateľov, ktorým ani zvýšený príspevok z MPSVR SR nebude stačiť na zvýšenie príplatkov za soboty, nedele a sviatky, ktoré majú vstúpiť do platnosti v máji tohto roku.dodala Ghannamová.uviedol v reakcii pre TASR hovorca ZMOS Michal Kaliňák.