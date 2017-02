Samostatne zárobkovo činné osoby majú zaplatiť odvody do 8. februára

Ilustračné foto. Foto: FerratumBank Foto: FerratumBank

Bratislava 5. februára (TASR) - Živnostníci, ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) majú povinnosť zaplatiť poistné na sociálne poistenie v novej výške za január 2017 do 8. februára 2017 so správne uvedeným variabilným a špecifickým symbolom. Inak hrozí, že sa platca môže dostať do zoznamu dlžníkov Sociálnej poisťovne.Peter Višváder, hovorca poisťovne:Platcovia môžu využiť aj praktickú pomôcku zverejnenú na webovej stránke Sociálnej poisťovne, tabuľka platenia poistného od 1. januára 2017, ktorá zobrazuje percentuálne sadzby poistného na jednotlivé druhy poistenia. Povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistené SZČO si výšku svojho poistného môžu vypočítať na kalkulačke na informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. januára 2017. DPO sa o výške poistného od 1. januára tohto roka dozvedia aj v kalkulačke na výpočet poistného pre DPO.