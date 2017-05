Samotné NATO sa tiež stane súčasťou medzinárodnej koalície proti IS

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 24. mája (TASR) - Na vstupe do medzinárodnej koalície proti džihádistom z Islamského štátu sa dnes dohodli členské krajiny Severoatlantickej aliancie (NATO). Podľa informácií tlačovej agentúry DPA sa tak stalo dnes popoludní, iba krátko pred prvým summitom za účasti nového prezidenta USA Donalda Trumpa, a to na úrovni Severoatlantickej rady, čo je najvyšší orgán aliancie.Z príslušného rozhodnutia, v ktorom sa počíta s rozšírením nasadenia lietadiel aliancie typu Awacs, a to nielen na monitoring vzdušného priestoru, ale aj na koordináciu leteckej dopravy nad Sýriou a Irakom, súčasne vyplýva, že priama účasť NATO na bojových operáciách je zatiaľ vylúčená.Text dokumentu aliancie však počíta s vymenovaním koordinátora pre boj proti terorizmu a s rozšírením výcviku bezpečnostných síl v Iraku.Jednotlivé členské štáty aliancie boli už aj doteraz súčasťou medzinárodnej koalície, samotná aliancia však do nej nevstúpila.S oficiálnym zverejnením tohto rozhodnutia sa počíta na štvrtkovom summite prezidentov a premiérov členských štátov NATO.