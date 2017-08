Samovrah s cyankáli vyvolal poplach v rakúskej nemocnici

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mistelbach 18. augusta (TASR) - Časť jednotky intenzívnej starostlivosti na internom oddelení krajinskej kliniky v dolnorakúskom Mistelbachu museli vo štvrtok večer dočasne uzavrieť.Stalo sa tak po tom, čo záchranári previezli do nemocnice samovraha, ktorý - ako sa ukázalo až na klinike - použil na samovraždu tabletky pesticídu obsahujúce kyanid draselný známy pod názvom cyankáli. Ten po kontakte s vlhkom a vzduchom produkuje vysokotoxické plyny, ktoré predstavujú ohrozenie života všetkých osôb, ktoré sa s nimi dostanú do styku.Jednotku intenzívnej starostlivo následne uzavreli, pacientov evakuovali a viacero zamestnancov nemocnice, ako aj lekára záchrannej služby a jeho piatich kolegov podrobili dekontaminácii.Informoval o tom dnes rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF, pred ktorým sa kauze venoval aj viedenský denník Kurier.Pacient-samovrah síce na následky otravy skonal, avšak u žiadneho zo šiestich spolupracovníkov rakúskeho Červeného kríža ani u desiatich ľudí z nemocnice sa, našťastie, neprejavili žiadne známky otravy. Po dôkladnom vyčistení by ešte dnes mali sprístupniť aj izbu, na ktorej bol dočasne umiestnený samovrah.