Samovražedné atentátničky zabili v Mósule vojaka a zranili ďalších

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mósul 3. júla (TASR) - Dve samovražedné bombové atentátničky ukrývajúce sa v skupine utekajúcich civilistov zaútočili dnes ráno na irackých vojakov v Mósule. Zabili jedného vojaka a niekoľko ďalších zranili, informuje agentúra AP.Podľa polície išlo o najnovší útok Islamského štátu (IS) v čase, keď iracké sily obkolesujú posledné miesto odporu, ktoré militanti držia v centre mesta. Ich pozície sa rýchlo oslabujú a v súčasnosti kontrolujú iba niečo vyše štvorcového kilometra v historickom Starom meste. V minulých troch dňoch došlo k štyrom podobným útokom na irackých vojakov, ktorí zvádzajú prudké boje s militantmi v uliciach. Pred bojmi utekajú stovky civilistov.Dnešný útok atentátničiek sa udial v oblasti zničenej Veľkej Núrího mešity. Minulý týždeň armáda prevzala kontrolu nad touto mešitou ako niekdajším významným symbolom IS. Iracký premiér Hajdar Abádí následne ohlásil koniec samozvaného kalifátu IS, ktorý táto organizácia vyhlásila práve z uvedenej mešity.Historickú Veľkú Núrího mešitu, ktorá bola známa šikmým minaretom z 12. storočia, IS vyhodil 21. júna do vzduchu, čo iracká vláda označila za znamenie blížiacej sa porážky tejto organizácie v Mósule.