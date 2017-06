Samovražedný atentátnik zaútočil na policajnú stanicu v Mogadiše

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mogadišo 22. júna (TASR) - Najmenej osem mŕtvych vrátane dvoch policajtov a atentátnika si dnes vyžiadal samovražedný útok na policajnú stanicu v somálskej metropole Mogadišo. Ďalších minimálne 12 ľudí utrpelo zranenia.Podľa dostupných informácií vrazil útočník s autom naloženým výbušninami do vchodu stanice. K zodpovednosti za útok sa prihlásila extrémistická organizácia aš-Šabáb napojená na al-Káidu, a to prostredníctvom s ňou spriaznenej rozhlasovej stanice Andalus.Iba pred dvoma dňami zahynulo v Mogadiše pri samovražednom útoku najmenej 16 ľudí a ďalších minimálne 18 utrpelo zranenia.V tomto prípade muž s dodávkou naloženou výbušninami vošiel do komplexu budov, kde sa konala schôdza vedenia okresu a odpálil sa.