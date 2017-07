Samovražedný útočník prezlečený za ženu zabil v Iraku najmenej 14 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bagdad 3. júla (TASR) - Samovražedný bombový útočník, oblečený do ženských šiat zakrývajúcich celé telo, zaútočil v tábore pre vysídlených ľudí v západoirackej provincii Anbár, kde zabil najmenej 14 ľudí a zranil 20 ďalších.Podľa miestnych predstaviteľov sa vyhodil do vzduchu v nedeľu večer, keď sa ubytovávali rodiny, ktoré ušli z mesta Káim ovládaného Islamským štátom (IS).Medzi mŕtvymi je aj policajný plukovník, ktorému bola postava v dlhých šatách podozrivá, podišiel k nej a objal ju - zrejme v snahe znížiť počet obetí. V tej chvíli útočník nechal explodovať výbušniny.K zodpovednosti za útok sa zatiaľ nik neprihlásil, ale najväčšie podozrenie padá na IS, ktorý už takéto útoky podnikol aj v minulosti.Iracké sily vytlačili IS z väčšiny provincie Anbár a v súčasnosti sú záverečnej fáze veľkej ofenzívy v Mósule.