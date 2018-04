Samovražedný útočník v Kábule zabil najmenej 57 ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASRSAP Foto: TASRSAP

Kábul 22. apríla (TASR) - Na prinajmenšom 57 mŕtvych a 119 zranených stúpol počet obetí výbuchu nálože, ktorú samovražedný útočník odpálil v nedeľu ráno pred volebným registračným strediskom v afganskej metropole Kábul. K zodpovednosti za útok sa prihlásila militantná organizácia Islamský štát (IS), informovala stanica BBC.Podľa miestnych predstaviteľov sa samovražedný útočník odpálil pred vchodom do budovy strediska, kde stál rad ľudí čakajúcich na registráciu do parlamentných volieb. Podrobnosti explózie doposiaľ nie sú známe, výbuch však zničil aj okolité autá.Medzi obeťami na životoch je aj 21 žien a päť detí. K útoku došlo v štvrti na západe Kábulu obývanej prevažne príslušníkmi etnickej menšiny Hazárov, šiitských moslimov, ktorí sú častým terčom útokov sunnitských extrémistov ako je IS.Viackrát presunuté parlamentné voľby by sa v Afganistane mali konať v októbri, pričom úrady s registráciou oprávnených voličov začali zhruba pred týždňom. Odvtedy došlo k minimálne štyrom útokom na registračné centrá. Po parlamentných voľbách čakajú Afganistan v roku 2019 aj prezidentské voľby.Nedeľňajší výbuch je najkrvavejším v Kábule od bombového útoku z januára tohto roku. Samovražedný útočník sa vtedy odpálil vo štvrti, kde sa nachádzajú početné zahraničné veľvyslanectvá, vrátane zastupiteľstva EÚ, i afganské vládne budovy. Januárový útok si vyžiadal vyše 100 mŕtvych.