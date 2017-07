Samovražedný útočník zabil v Jemene najmenej osem vojakov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Saná 17. júla (TASR) - Samovražedný útočník zabil v južnom Jemene najmenej osem vojakov. Miestne úrady pripísali zodpovednosť teroristickej sieti al-Káida.K útoku došlo v oblasti Balhaf v jemenskej provincii Šabwa. Atentátnik s autom naloženým výbušninami narazil do brány základne provládnych síl, pričom zabil prinajmenšom osem vojakov. Agentúru Sinchua o tom informoval nemenovaný zdroj z jemenskej armády.Zranenia údajne utrpelo väčšie množstvo nových vojakov, ktorých len nedávno naverbovali do radov jemenskej armády.Podľa agentúry Reuters išlo už o druhý teroristický útok v provincii Šabwa za ostatné dva dni. V oblasti sa nachádzajú zariadenia na export skvapalneného zemného plynu.Militanti z al-Káidy zaútočili v nedeľu na vojenskú základňu, ktorej príslušníci strážili plynovod prepravujúci plyn z provincie Maarib do prístavu Balhaf. Päť vojakov pri útoku zomrelo a štyria sa zranili.Al-Káida využila roky trvajúci chaos v Jemene na to, aby si v tejto krajine vybudovala jednu zo svojich najaktívnejších odnoží. Tá pravidelne útočí na vládne sily aj na plynárenské zariadenia.Zisky z ropy a plynu pred vypuknutím občianskej vojny tvorili v Jemene väčšinu štátnych príjmov.