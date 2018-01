Samovražedný útok v Mali si vyžiadal zranenia 3 francúzskych vojakov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Paríž 12. januára (TASR) - Zranenia troch francúzskych vojakov si vo štvrtok na východe Mali vyžiadal samovražedný útok, ktorého terčom bol konvoj s francúzskou vojenskou technikou. Informoval o tom generálny štáb francúzskej armády.Ako dodal spravodajský server RTL, konvoj francúzskych ozbrojených vojenských vozidiel bol v čase útoku na ceste medzi lokalitami Ménaka a Indelimane.Jeden z vojakov bol pri útoku vážne zranený a jeho stav si vyžiadal prevoz do Francúzska, kde ho prijali vo vojenskej nemocnici v metropolitnej oblasti Paríža. Dvoch ďalších vojakov ošetrili na mieste.Naposledy sa podobný útok v Mali odohral 17. januára minulého roku, a to v oblasti mesta Gao v strednej časti krajiny.Francúzski vojaci v Mali pôsobia od roku 2013. O rok neskôr sa táto operácia proti islamistickým ozbrojencom rozšírila na územie piatich krajín Sahelu - okrem Mali aj Mauritánie, Burkiny Faso, Nigeru a Čadu.Francúzskym jednotkám a príslušníkom misie OSN sa síce džihádistov v Mali podarilo rozohnať, ale útoky na francúzskych a malijských a príslušníkov zborov OSN pokračujú, a to aj napriek mierovým dohodám uzavretým na jar roku 2015. Naposledy malijská polícia 10. januára v Bamaku rozohnala protest proti prítomnosti francúzskych vojakov v Mali. Zhromaždenie organizovalo viacero mládežníckych organizácií.