SAMP: Rodinným podnikom pomôže rodinné zdaňovanie

Bratislava 4. júna (TASR) – Súčasná legislatíva na Slovensku rodinné podnikanie nepozná. Upozornila na to Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP), ktorá dlhodobo presadzuje systém rodinného zdaňovania a živnostenských licencií.Členmi asociácie sú aj rodinné firmy. Sám jej prezident Vladimír Sirotka pre TASR uviedol, že v jeho rodine sa minimálne od roku 1750 v jednej vetve ťahá rodinné podnikanie slobodných mlynárov. V rodinnom podnikaní podľa neho existujú určité zvláštnosti.konštatoval Sirotka.Transferové oceňovanie aplikované na rodinný podnik a vzťahy medzi členmi rodiny a tohto podniku považuje za nie dobré zasahovanie do rodinných vzťahov a označil ho za praktický nezmysel.dodal prezident SAMP.Sirotka je autorom návrhu systému rodinného zdaňovania. To by malo chápať rodinu ako subjekt daňového práva, príjmy a výdavky by tak mali byť posudzované za rodinu ako celok. Cieľom je, aby sa odbremenila od zložitostí pri podnikaní. V súčasnosti sa podľa neho vedie diskusia s ministerstvom financií.priblížil Sirotka. Jednou či dvoma platbami by zabezpečili splnenie daňovo-odvodových povinností.