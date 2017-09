Samsung Galaxy Note8 umožňuje tvoriť veľké veci

Väčší displej, viac aplikácií

Ešte lepšie pero S Pen

Dva je viac ako jeden

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 18. septembra 2017 (WBN/PR) - Najnovší smartfón z radu Note sa už začal predávať aj na Slovensku. Novinka sa môže pochváliť duálnym fotoaparátom s optickou stabilizáciou, vylepšeným perom S Pen a väčším Infinity displejom.Samsung predstavuje najväčší smartfón z rodiny Galaxy, ktorý je už v predaji aj na Slovensku – Galaxy Note8. Disponuje Super AMOLED Infinity displejom s 6,3-palcovou uhlopriečkou a rozlíšením Quad HD+, ktoré vám dovoľujú zobraziť viac, a o to menej ste pri používaní telefónu nútený zobrazeným obsahom listovať. So Samsung Galaxy Note8 máte viac priestoru pre sledovanie, čítanie, kreslenie, a stáva sa tak dokonalým telefónom pre multitasking.Výhody funkcie Multi Window (zobrazenie viacerých okien) sú už známe z predchádzajúcej verzie. Note8 však ponúka novú funkciu párovania aplikácií App Pair, ktorá vám umožňuje na okraji obrazovky vytvoriť vlastné páry aplikácií a následne ich jednoducho spúšťať súčasne. Môžete tak napríklad sledovať video a zároveň si posielať správy s vašimi priateľmi.Charakteristickým znakom radu Note je neodmysliteľné pero S Pen, ktorým je vybavený aj Galaxy Note8. Jeho najnovšia verzia však ponúka úplne nové možnosti. S Pen je vybavené jemnejším hrotom, je citlivejšie na tlak a ponúka funkcie, ktoré vám umožňujú vyjadriť sa spôsobmi, aké doposiaľ žiadny stylus ani smartfón neponúkli. Absolútnou novinkou je funkcia Live Message pre zasielanie živých správ, s ktorou získavate možnosť zdieľať animované texty a kresby naprieč platformami podporujúcimi animované obrázky vo formáte GIF (AGIF).Galaxy Note8 disponuje dvoma zadnými fotoaparátmi s rozlíšením 12 megapixelov. Oba fotoaparáty, t.j. fotoaparát so širokouhlým objektívom a s teleobjektívom, sú vybavené optickou stabilizáciou obrazu (OIS), čo vám umožňuje zachytiť ostrejšie snímky. Navyše v režime Dual Capture urobia snímku oba zadné fotoaparáty súčasne a obe snímky môžete uložiť – detailný záber urobený teleobjektívom i širokouhlý záber zachytávajúci celú scénu.style="text-decoration: underline">Samsung Galaxy Note8 umožňuje tvoriť veľké veci © SITA Všetky práva vyhradené.