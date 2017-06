Samsung opäť začne predávať vynovenú verziu telefónu Galaxy Note 7

Samsung Electronics Galaxy Note 7. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 27. júna (TASR) - Samsung podľa mediálnych správ vo vynovenej verzii opäť prinesie na trh smartfón Galaxy Note 7, ktorý musel stiahnuť pre problémy s batériou. Telefón by sa mal znovu začať predávať 7. júla, uviedla juhokórejská tlačová agentúra Yonhap s odvolaním sa na zdroje z odvetvia. Cena by sa mala pohybovať pod úrovňou 700.000 KRW (550 eur). Smartfón sa bude predávať ako Galaxy Note FE a bude mať menšiu batériu. Samsung uvedené informácie zatiaľ nepotvrdil.Koncern zažil so svojou bývalou vlajkovou loďou Note 7 bezprecedentné fiasko. Samsung musel vlani na jeseň po tom, čo sa objavilo viacero prípadov vznietenia telefónu, model stiahnuť z predaja a predané telefóny zvolal na opravu. Avšak aj vymenené batérie sa prehrievali a prichádzalo k vznieteniam. Samsung spoločne s nezávislými expertmi dospel v januári k záveru, že jediným problémom telefónu, ktorý spôsoboval prehriatie, boli batérie.Samsung už koncom marca uvažoval o tom, že by Note 7 začal vo vylepšenej verzii opäť predávať v niektorých regiónoch. Ekológovia kritizovali pôvodný plán, ktorý počítal so zošrotovaním miliónov prístrojov.