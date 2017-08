Samsung predstavil nový prenosný SSD disk T5 - Najnovšiu evolúciu v rýchlom a spoľahlivom ukladaní dát

Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. dnes oznámila uvedenie prenosného SSD disku Samsung T5 – najnovšej prenosnej jednotky SSD (PSSD), ktorá zvyšuje výkonnosť externých pamäťových zariadení. Model T5, ktorý je postavený na technológii V-NAND (Vertical-NAND) spoločnosti Samsung, prináša špičkové prenosové rýchlosti so zašifrovanou bezpečnosťou dát v kompaktnom a trvanlivom dizajne a uľahčuje spotrebiteľom prístup k najcennejším údajom kdekoľvek a kedykoľvek.

„Samsung sa snaží posúvať hranice možností v oblasti prenosných úložísk a jednotiek SSD už mnoho rokov a prenosný SSD disk T5 pokračuje v našom dedičstve v oblasti vedenia a inovácií,“ uviedol Un-Soo Kim, senior viceprezident Brand Product Marketing, Memory Business v spoločnosti Samsung Electronics. „Sme presvedčení, že disk T5 predčí očakávania spotrebiteľov o externých úložiskách dát tým, že bude ponúkať vyššie rýchlosti a pevný dizajn, ktorý je ľahký a pohodlne sa zmestí aj do vrecka. Ide o ideálne prenosné úložisko pre spotrebiteľov a profesionálov, ktorí hľadajú rýchle, odolné a bezpečné zariadenie.“

Zabezpečenie ohromujúcich rýchlostí až 540 MB/s[1] – čo je až 4,9-krát[2] viac ako u externých HDD produktov – nového SSD disku T5 je určených predovšetkým biznis profesionálom, fotografom, tvorcom videí, kreatívnym profesionálom a užívateľom objemného obsahu, aby poskytli okamžitý a jednoduchý prístup k údajom. Model T5 je tiež menší ako priemerná vizitka s rozmermi 74 x 57,3 x 10,5 milimetrov s neuveriteľne nízkou hmotnosťou len 51 gramov, čím sa pohodlne zmestí do dlane. Hliníkový obal sa dodáva v dvoch rozdielnych kovových povrchoch – Deep Black (1TB a 2TB modely) a Alluring Blue (250GB a 500GB modely).

Bez pohyblivých častí a s vnútorným rámom odolným voči nárazom poskytuje T5 užívateľom pocit bezpečia, pretože dokáže odolať náhodnému ostriekaniu vodou a pádu z výšky 2 metrov[3]. Samsung Portable SSD softvér[4] pre počítače a počítače Mac založený na AES 256-bitovom šifrovaní hardvérových dát umožňuje jednoducho konfigurovať nastavenia zabezpečenia a získať najnovšie aktualizácie firmvéru a softvéru. Mobilná aplikácia[5] je k dispozícii aj pre smartfóny a tablety so systémom Android pre ešte väčšie pohodlie. T5 okrem toho obsahuje dva prepojovacie káble – z USB-C na C a z USB-C na A – pre rozšírenú kompatibilitu naprieč mnohými zariadeniami.[6]

Model T5 je dodávaný s trojročnou limitovanou zárukou a celosvetovo bude dostupný od 15. augusta. Odporúčané maloobchodné ceny:

250GB verzia – 140,37 €

500GB verzia – 221,85 €

1 000GB verzia – 458,89 €

[1] Výkon sa môže líšiť v závislosti od konfigurácie. Ak chcete dosiahnuť maximálnu rýchlosť prenosu 540 MB/s, pripojené zariadenie a prepojovacie káble musia podporovať rozhranie USB 3.1 Gen 2 a režim UASP musí byť zapnutý. [2] Na základe výsledkov interného testu v porovnaní s externým pevným diskom Samsung 500GB. Konfigurácia testovacieho systému: Základná doska Asus® Strix Z270E Gaming, Intel® Core™ i5-7600 @3,5 GHz, DDR4 1066 MHz 8 GB, OS-Windows® 10 x64, Merania výkonu založené na programe CrystalDiskMark 5.2.1. [3] Interný nárazový test s voľným pádom bol vykonaný za kontrolovaných podmienok. [4] Softvér vyžaduje systém Windows 7, Mac OS X 10.9 (Mavericks), Android 4.4 (KitKat) alebo vyšší. Staršie verzie operačného systému Windows, Mac a Android nemusia byť podporované. Aktualizácia firmvéru vyžaduje pripojenie PC alebo Mac. [5] Android aplikácia je k dispozícii v obchode Google Play. [6] Kompatibilita s hostiteľskými zariadeniami sa môže líšiť. Niektoré operačné systémy môžu vyžadovať preformátovanie T5. Zoznam kompatibilných zariadení nájdete na stránke www.samsung.com/portable-ssd

2 000GB verzia – 851,48 €