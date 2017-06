Šanca na medaily: Do finále na ME postúpili traja slovenskí singlisti

Na snímke slovenský reprezentant Michal Martikán v semifinálovej jazde v kategórii C1 na majstrovstvách Európy slalomárov na divokej vode v slovinskom Tacene 4. júna 2017. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Výsledky semifinále



K1 ženy: 1. Corinna Kühnleová (Rak.) 95,42 (0), ... nepostúpila 15. Jana Dukátová (SR) 104,70 (2)



C1 muži: 1. Benjamin Savšek (Slovin.) 90,87 (0), ... postúpili 4. Matej Beňuš 92,78 (0), 8. Alexander Slafkovský 95,38 (2), 10. Michal Martikán (všetci SR) 95,72 (0)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tacen 4. júna (TASR) - Kajakárka Jana Dukátová nepostúpila do finále na majstrovstvách Európy slalomárov na divokej vode v slovinskom Tacene. V semifinále zajazdila až 15. čas a od finálovej desiatky ju delilo 2,44 sekundy. Aj keby sa vyhla dvojsekundovej penalizácii na bránke číslo osem a ukázala čistu jazdu, tak by jej to k postupu nepomohlo.Slovenskí singlisti v semifinále výraznejšie nezakolísali, všetci traja postúpili do finále s veľkou šancou na medailový prienik. Matej Beňuš postúpil zo 4. priečky, Alexander Slafkovský z ôsmej a Michal Martikán z desiatej." ohodnotila Jana Dukátová svoj výkon. "" pokračovala slovenská reprezentantka.Dukátovej chýba na vode väčšia stabilita. "" zavtipkovala Dukátová.Najviac obáv v semifinále singlistov zažil Michal Martikán čakajúci do poslednej chvíle, či ho z 10. priečky niekto nevytlačí. K postupu mu pomohla medzi 24 bránkami čistá jazda, bez trestného dotyku zvládol trať aj Matej Beňuš, jedine Alexander Slafkovský si ťukol hneď do druhej bránky, jeho pádla však boli dostatočne rýchle, aby mu vyniesli finálovú účasť.Finále singlistov sa začne, ak počasie dovolí, o 15.39 h.