ŠANCA zvažuje kandidátov na šéfov Banskobystrického a Košického kraja

Bratislava 15. januára (TASR) - Mimoparlamentná strana Šanca sa chce zapojiť do tohtoročných volieb do vyšších územných celkov. Kandidátov na poslancov by chcela v siedmich krajoch, v ktorých pôsobí, zvažuje aj kandidátov na predsedov Banskobystrického a Košického kraja. Má záujem o spoluprácu so stranami, ktoré nie sú vo vláde a s ktorými sa vie dohodnúť na spoločnom programe v danom kraji. TASR to povedal predseda Šance Viliam Novotný.Čítajte aj SDKÚ-DS vo voľbách do VÚC chce koalície s hodnotovo blízkymi stranami " uviedol Novotný.Svoje stratégie pre voľby do VÚC už pripravujú aj parlamentné strany. Stranícke orgány vládneho Smeru-SD budú o postupe hovoriť na najbližších zasadnutiach. Jeho koaličný partner SNS chce ísť sám, tretia vládna strana Most-Híd sa mieni pokúšať o koalície. Opozičné SaS a OĽaNO-NOVA oznámili spoločný postup, priberú k sebe zrejme aj mimoparlamentné KDH. Hnutie Sme rodina by išlo do volieb aj samo, ale nebráni sa ani dohodám. Jeho šéf Boris Kollár navyše zvažoval kandidatúru na predsedu Bratislavského kraja. Svojich kandidátov bude mať aj ĽSNS.