Sanchez nezakotví v Chelsea, tvrdí tréner Conte

Čiľan Alexis Sanchez. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 16. januára (TASR) - Anglický futbalový klub Chelsea Londýn sa v januárovom prestupovom období nezapojí do boja o Alexisa Sancheza z konkurenčného Arsenalu. V utorok to vyhlásil tréner "Blues" Antonio Conte.Britské médiá v pondelok informovali, že Chelsea má záujem o čílskeho útočníka, ktorému v lete vyprší v Arsenale kontrakt. Keď sa na prípadný príchod Sancheza spýtali Conteho, odpovedal:Záujem o hráča prejavil pôvodne aj Manchester City, ale Sanchez požaduje týždenný plat 400.000 libier a to sa aj takému bohatému klubu zdalo priveľa. Naopak, jeho požiadavky sú údajne ochotní splniť v Manchestri United. Arsenalu by okrem peňazí mali pribaliť aj stredopoliara Henricha Mchitarjana.