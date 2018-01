Sanchez prestúpil do Manchestru United, Mchitarjan do Arsenalu

Futbailsta Arsenalu Londýn Alexis Sanchez (v popredí). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 22. januára (TASR) - Čilský krídelník Alexis Sanchez skompletizoval svoj prestup do anglického futbalového klubu Manchester United. Opačným smerom do FC Arsenal poputoval arménsky stredopoliar Henrich Mchitarjan.Sancheza predstavil klub z Old Traffordu v pondelok večer ako svoju novú posilu po tom, ako hráč prešiel lekárskymi testami a dohodol sa s funkcionármi na znení zmluvy. Podľa nej bude najlepšie plateným futbalistom v Premier League s týždenným príjmom 500.000 libier.uviedol Sanchez podľa BBC.Mchitarjan takmer prestúpil do Arsenalu už v roku 2016 z Dortmundu, vtedy však "bitku" o neho vyhral Manchester.povedal Mchitarjan.