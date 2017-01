Sánkari Wendl s Arltom víťazmi podujatia SP i majstrami Európy

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

SP: 1. Tobias Wendl, Tobias Arlt (Nem.) 1:41,575, 2. Toni Eggert, Sascha Benecken (Nem.) +0,070, 3. Robin Geueke, David Gamm (Nem.) +0,782, 4. Thomas Steu, Lorenz Koller (Rak.) +1,258, 5. Tristan Walker, Justin Snith (Kan.) +1,267, 6. Andris Sics, Juris Sics (Lot.) +1,323...19. Marek SOLČANSKÝ, Karol STUCHLÁK (SR) +2,927



ME: 1. Wendl, Arlt 1:41,575, 2. Eggert, Benecken +0,070, 3. Geueke, Gamm +0,782...16. SOLČANSKÝ, STUCHLÁK +2,927

Königssee 5. januára (TASR) - Trojnásobným triumfom domácich nemeckých farieb sa skončila súťaž dvojíc na podujatí Svetového pohára v Königssee.Z víťazstva a zároveň z titulu majstrov Európy sa tešili Tobias Wendl s Tobiasom Arltom, druhí skončili Toni Eggert so Saschom Beneckenom a tretí Robin Geueke s Davidom Gammom. Slovenskí reprezentanti Marek Solčanský s Karolom Stuchlákom obsadili 19. miesto so stratou 2,927 s na víťazov. V hodnotení ME boli 16.