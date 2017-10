Sankcie proti Rusku môžu byť prekážkou vytvorenia novej nemeckej vlády

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 15. októbra (TASR) - Rokovania nemeckých kresťanských a sociálnych demokratov (CDU/CSU), Zelených a slobodných demokratov (FDP) o vytvorení koaličnej vlády budú musieť prekonať viaceré veľké prekážky. Jednou z nich sa stáva dosiahnutie zhody na zásadách politiky voči Rusku.Podpredseda FDP Wolfgang Kubicki tento týždeň povedal, že namiesto hospodárskych sankcií proti Moskve by sa mal viesť s Kremľom dialóg. Kritizoval NATO za prítomnosť jeho jednotiek v pobaltských krajinách pri ruských hraniciach. Sankcie označil za nesprávne.uviedol Kubicki pre najnovšie vydanie týždenníka Spiegel.Podľa neho je detskou predstava, že sa Rusko niekedy vzdá Krymu len preto, že sankcie budú trvať dlho.povedal politik FDP. Medzinárodné sankcie sa zaviedli v roku 2014 po ruskej anexii Krymu.Kubicki neobišiel ani zámer NATO zvýšiť výdavky jeho členov na obranu do roku 2024 na 2 % hrubého domáceho produktu (HDP).Najprv sa musí vyjasniť, aký výkon bude musieť Bundeswehr dosiahnuť, a až potom by sa malo hovoriť o nákladoch.Predseda FDP Christian Lindner ešte pred Kubickim žiadal, aby bolo Rusko znovu prijaté do G7, čím vyvolal nevôľu unionistických strán.V kampani pred parlamentnými voľbami, ktoré sa v Nemecku konali koncom septembra, navrhoval, aby sa súčasný stav Krymu označil za „dlhodobé provizórium“.