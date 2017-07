Sankcie susedov proti Kataru sa dotknú ziskov Qatar Airways

Na archívnej snímke Qatar Airways Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dauha 13. júla (TASR) - Šéf leteckej spoločnosti Qatar Airways Akbar al-Baker obvinil susedné štáty z Perzského zálivu zo "šikanovania" jeho krajiny počas politickej krízy v regióne. Uviedol tiež, že spor medzi emirátom a jeho susedmi sa negatívne odrazí na zisku aerolínií.Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Egypt 5. júna prerušili diplomatické vzťahy a dopravné spojenie s Katarom a obvinili ho z podpory terorizmu. Dauha tieto obvinenia poprela. Ratingová agentúra Moody's Investors Service na začiatku tohto mesiaca zhoršila výhľad ratingu Kataru zo stabilného na negatívny. Odôvodnila to ekonomickými a finančnými rizikami vyplývajúcimi zo sporu medzi Katarom a alianciou na čele so Saudskou Arábiou.Podľa al-Bakera, Katar by mohol zvládnuť "blokádu", ale pripustil, že jej negatívnemu vplyvu na zisky leteckej spoločnosti sa nedá vyhnúť. Spor a blokáda emirátu priniesla Qatar Airways dodatočné náklady, keďže arabské štáty v rámci sankcií uzavreli svoj vzdušný priestor pre katarskú spoločnosť.To znamená, že aerolínie už nemôžu pokračovať v lukratívnych letoch do Dubaja a Saudskej Arábie a museli presmerovať niektoré lety na dlhšie trasy pre obmedzenie vzdušného priestoru.