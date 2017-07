Sankcie USA môžu spomaliť Severný prúd 2, energofirmy z EÚ sú proti

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 10. júla (TASR) - Prípadné nové sankcie USA voči Rusku by mohli spomaliť realizáciu niektorých projektov ruskej plynárenskej spoločnosti Gazprom, vrátane výstavby plynovodov Severný prúd 2 a Turecký prúd. Informoval o tom dnes ruský koncern.Ako spoločnosť uviedla v prospekte k pripravovanej emisii eurobondov, riziko uvalenia sankcií zo strany USA môže spôsobiť spomalenie výstavby, či inak skomplikovať alebo zabrániť dokončeniu projektov spoločnosti Gazprom. Podľa ruskej firmy by problémom mohli čeliť také projekty, ako sú projekty exportných plynovodov Turecký prúd a Severný prúd 2, či projekty podmorskej ťažby ropy z veľkých hĺbok, ďalej ťažby ropy z bridlíc alebo v oblasti Arktídy.Proti plánom USA sa postavili aj európske energetické podniky, ktoré majú záujem na dokončení projektu plynovodu Severný prúd 2. Tí podľa britského denníka The Financial Times žiadajú Washington, aby "".Ako pre FT povedala výkonná riaditeľka francúzskej energetickej spoločnosti Engie Isabelle Kocherová, plánované sankcie zasahujú do záležitostí európskych krajín, nakoľko dotknutý projekt nie je v USA, nepodieľajú sa na ňom americké firmy a ani nie je financovaný v dolároch. "" dodala Kocherová.Spoločnosť Engie a spolu s ňou firma Royal Dutch Shell, rakúska OMV a nemecké Uniper a Wintershall sa dohodli, že sa budú na financovaní projektu Severný prúd 2 podieľať polovicou. Hodnota projektu sa odhaduje na 9,5 miliardy eur. Podľa stúpencov plynovodu je tento projekt dôležitý na zabezpečenie budúcich dodávok plynu do Európskej únie.Lenže minulý mesiac americký Senát odhlasoval, že súčasťou nových sankcií proti Moskve budú aj projekty plynovodov vrátane Severného prúdu 2. Podľa niektorých predstaviteľov Európskej únie sa tak Spojené štáty snažia obmedzením dodávok z Ruska presadiť na európskom trhu vlastný skvapalnený plyn.O sankciách musí ešte hlasovať Snemovňa reprezentantov. V prípade, že to prejde, USA sa tak zároveň postavia na stranu niektorých krajín strednej a východnej Európy, ktoré na rozdiel od západných štátov, najmä Nemecka, projekt Severný prúd 2 odmietajú. Podľa týchto krajín nový plynovod iba zvýši závislosť Európy od Ruska a navyše umožní Moskve využívať projekt ako politický nástroj proti Ukrajine, cez ktorú teraz Rusko vyváža plyn do Európskej únie.Podľa šéfa energetickej firmy Uniper Klausa Schäfera však intervencie USA projekt zbytočne politizujú. "" povedal. Ako dodal, problém energetických dodávok v Európe by sa mal nechať na Európanov. "J" uviedol Schäfer s tým, že spotrebitelia a európske firmy budú musieť za dodávky amerického plynu platiť vyššiu cenu.