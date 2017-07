Sankcie zredukovali import do Kataru o viac ako tretinu

Na archívnej zo 14. mája 2010 Katarčanka kráča pred mrakodrapom v Dauha. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dauha 30. júla (TASR) - Hospodárske sankcie štátov v Perzskom zálive a Egypta proti Kataru znížili import do emirátu v júni o viac ako tretinu. A dotkli sa aj exportu vrátane vývozu skvapalneného zemného plynu (LNG).Podľa údajov ministerstva rozvoja, plánovania a štatistík sa dovoz do Kataru v júni medziročne znížil o 40,0 % a medzimesačne o 37,9 % na 5,87 miliardy kararských rialov (1,38 miliardy eur). V máji pritom import klesol medziročne len o 0,3 %.Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Egypt 5. júna prerušili diplomatické vzťahy a dopravné spojenie s Katarom a obvinili ho z podpory terorizmu. Dauha tieto obvinenia poprela.Uzavretie hraníc so Saudskou Arábiou, cez ktoré smeruje veľká časť katarského importu potravín, mliečnych výrobkov a stavebných materiálov sa dotklo dovozu. A zastavenie lodnej prepravy zo Spojených arabských emirátov zase oneskorilo vývoz z Kataru o niekoľko dní, pretože Dauha musela hľadať iné trasy, napríklad cez Omán.Analytici sa však domnievajú, že teraz, keď si Katar zabezpečil náhradné námorné trasy a alternatívnych dodávateľov, môže fungovať pomerne dobre aj vtedy, keď budú sankcie pokračovať. Očakávajú preto, že jeho ekonomika bude tento rok jednou z najrýchlejšie rastúcich v Perzskom zálive.Údaje ministerstva naznačili, že vývoz LNG - jeden z kľúčových artiklov pre "finančné zdravie" emirátu - sankcie v júni nepoškodili. Aj keď Katar musel hľadať náhradné lodné trasy.Júnový vývoz ropných plynov a iných plynných uhľovodíkov sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil o 15,8 % na 11,88 miliardy QAR. Na ilustráciu, v máji vzrástol o 21,6 %.Ale vývoz ropných olejov, vrátane ropy, klesol o 22,4 % a export neropných produktov sa znížil o 15,1 %.Katar je jedným z popredných svetových producentov plynu. Obchodný prebytok emirátu v júni vyskočil na 12,51 miliardy QAR, čo je o 63,6 % viac ako pred rokom a o 15,3 % viac ako v máji.