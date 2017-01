Sánkovanie: Solčanský so Stuchlákom v šprinte dvojíc na 14. mieste

Na archívnej snímke Slováci Marek Solčanský a Karol Stuchlák počas tréningu v sánkovaní dvojíc na zimnej olympiáde v Červenej Poľane 9. februára 2014. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

muži - jednotlivci: 1. Semjon Pavličenko (Rus.) 1:35,715 min (47,837/47,878), 2. Roman Repilov (Rus.) +0,141 (47,981/47,875), 3. Wolfgang Kindl (Rak.) +0,252 (48,027/47,940), 4. Felix Loch (Nem.) +0,259, 5. Stepan Fiodorov (Rus.) +0,308, 6. Inars Kivlenieks (Lot.) +0,382,... 25. Jozef NINIS (SR) +1,229 (48,530/48,414)







muži - jednotlivci - šprint: 1. Repilov 27,585 s, 2. Pavličenko +0,025, 3. Kindl +0,057



poradie SP (po 9 z 12 súťaží): 1. Repilov 647 bodov, 2. Pavličenko 600, 3. Kindl 576, ... 27. NINIS 94, 42. Jakub ŠIMOŇÁK (SR) 17







muži - dvojice - šprint: 1. Toni Eggert, Sascha Benecken (Nem.) 30,890 s, 2. Oskars Gudramovics, Peteris Kalnins (Lot.) +0,090, 3. Tobias Wendl, Tobias Arlt (Nem.) +0,116, ... 14. Marek SOLČANSKÝ, Karol STUCHLÁK (SR) +1,011



poradie SP (po 9 z 12): 1. Eggert, Benecken 855 bodov, 2. Wendl, Arlt 673, 3. Matthew Mortensen, Jayson Terdiman (USA) 501, ... 21. SOLČANSKÝ, STUCHLÁK 139







ženy - jednotlivkyne - šprint: 1. Tatiana Ivanovová (Rus.) 30,692 s, 2. Natalie Geisenbergerová (Nem.) +0,212, 3. Victoria Demčenková (Rus.) +0,215



poradie SP (po 9 z 12): 1. Geisenbergerová 697 bodov, 2. Tatjana Hüfnerová (Nem.) 635, 3. Erin Hamlinová (USA) 494







Sigulda 15. januára (TASR) - Rus Semjon Pavličenko triumfoval v nedeľu v súťaži jednotlivcov na podujatí Svetového pohára v sánkovaní. V lotyšskej Sigulde odsunul na druhú priečku svojho krajana Romana Repilova o 141 tisícin sekundy. Tretí skončil Rakúšan Wolfgang Kindl (+0,252 s). Slovenský reprezentant Jozef Ninis obsadil 25. priečku so súhrnným mankom 1,229 sekundy a do hodnotenia seriálu si pripísal ďalších 16 bodov. V ňom figuruje na 27. mieste.V šprinte dvojsedadlových saní skončila slovenská dvojica Marek Solčanský a Karol Stuchlák na 14. pozícii so stratou 1,011 s na víťazných Nemcov Toniho Eggerta a Saschu Beneckena.