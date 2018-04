Sanofi uviedol, že jeho tržby aj zisk v 1. štvrťroku klesli

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 27. apríla (TASR) - Francúzsky farmaceutický koncern Sanofi v piatok uviedol, že jeho tržby aj zisk v 1. štvrťroku klesli po tom, ako oznámil program spätného odkúpenia akcií.Konkrétne, čistý zisk Sanofi sa za tri mesiace do konca marca 2018 znížil na 1,02 miliardy eur z 5,70 miliardy eur v rovnakom období vlani. Pred rokom však zisk Sanofi ovplyvnil jednorazový príjem z predaja divízie liečiv pre zvieratá. Po očistení od vplyvu akvizícií a odpredajov klesol čistý zisk koncernu na 1,60 miliardy eur z vlaňajších 1,79 miliardy eur.Aj tržby spoločnosti sa v 1. kvartáli znížili, a to na 7,9 miliardy eur z 8,65 miliardy eur pred rokom.Sanofi očakáva, že v druhom polroku 2018 sa začne "nové obdobie rastu". Koncern potvrdil svoju prognózu a odhaduje, že jeho zisk na akciu stúpne v tomto roku o 2 % až 5 %.Spoločnosť zároveň uviedla, že jej tržby na rozvíjajúcich sa trhoch v 1. štvrťroku zvýšili, najmä v Eurázii a Latinskej Amerike, ale klesli v USA, Európe a zvyšku sveta.Sanofi plánuje program spätného odkupovania akcií vo výške 1,5 miliardy EUR, ktorý sa má dokončiť do polovice roka 2019.