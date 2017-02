Santos požiadal Trumpa, aby podporil mier v Kolumbii

Kolumbijský prezident Juan Santos Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Bogota 12. februára (TASR) - Kolumbijský prezident Juan Manuel Santos požiadal v sobotu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby sa zasadil o to, že Spojené štáty budú naďalej finančne podporovať mierový proces v Kolumbii.Santos vyslovil svoju požiadavku počas 25-minútového telefonátu s americkým prezidentom, s ktorým hovoril vôbec prvýkrát od nástupu novej administratívy USA.Vláda bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu navrhla, aby Spojené štáty tento rok poskytli 450 miliónov dolárov (približne 423 miliónov eur) na podporu mierového urovnania konfliktu medzi kolumbijskou vládou a Revolučnými ozbrojenými silami Kolumbie (FARC)Avšak tieto finančné prostriedky musí ešte schváliť americký Kongres. Niektorí konzervatívni americkí zákonodarcovia pritom požadujú od FARC väčšie ústupky a od Santosa zas ráznejší prísľub, že zníži produkciu kokaínu v krajine.Podľa Santosových poradcov Trump v rozhovore vyhlásil, že má záujem pokračovať v podpore Kolumbie. Americký prezident tiež pozval Santosa, nositeľa Nobelovej ceny za mier, do Bieleho domu, avšak neudal konkrétny termín návštevy.Vyše päť desaťročí trvajúci konflikt v Kolumbii, do ktorého boli zapojené viaceré povstalecké hnutia, armáda a pravicové polovojenské skupiny, mal za následok vyše 260.000 zabitých ľudí, desaťtisíce nezvestných a okolo šesť miliónov obyvateľov vyhnaných z domovov.Kolumbijská vláda už uzavrela mierovú dohodu s najväčšou povstaleckou skupinou FARC. Nedávno sa dohodla aj na začiatku oficiálnych rozhovorov s druhým najväčším ozbrojeným zoskupením zvaným Národná oslobodzovacia armáda (ELN).